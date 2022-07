Lewandowski, Kahn conferma: “Abbiamo un accordo verbale col Barcellona”

Il Barcellona sta per completare le ultime formalità prima di annunciare l’arrivo di Robert Lewandowski come nuovo giocatore. Il polacco quindi saluterà il club bavarese con cui ha vinto tutto negli ultimi anni, per provare a riportare il Barcellona ai vertici del calcio. A confermare l’esito della trattativa c’ha pensato direttamente dai microfoni della Bild, Oliver Kahn amministratore delegato dei bavaresi. “Abbiamo un accordo verbale col Barcellona per la cessione di Lewandowski. I blaugrana ci hanno fatto un’offerta assolutamente ragionevole e in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané“.

Foto: Sito Bayern