Lewandowski in Sardegna: gioca a calcio in piazza con i bambini. Il video

Smaltita la delusione per l’eliminazione della Polonia nella fase a gironi di Euro 2020, Robert Lewandowski si è concesso con la moglie qualche giorno di vacanza in Italia, a Olbia in Sardegna. L’attaccante del Bayern Monaco non ha resistito al richiamo del pallone ed ha regalato una grande gioia a dei bambini che stavano giocando nella piazza di San Pantaleo. Il giocatore si è fermato scambiando qualche passaggio con loro. Il tutto è stato immortalato nelle Instagram Stories di Lewandowski con le immagini che, in poco tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Sardegna:

“Perché sei tornato così tardi e tutto sudato?”

“Scusa mamma, ho giocato a calcio in piazza con Lewandowski del Bayern Monaco.”

“Certo, inventatene un’altra…” Lewa avvera i tuoi sogni di bambino ❤️ (Storie IG: Robert #Lewandowski) pic.twitter.com/AKGGejoOmd — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) July 9, 2021

Foto: Sito Uefa