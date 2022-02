Lewandowski: “Il Pallone d’Oro? Vale di più il FIFA The Best”

Intervista con qualche frecciatina, quella di Robert Lewandowski al quotidiano polacco Pilka Nozna. L’attaccante del Bayern Monaco, fra i tanti temi analizzati (parole anche sul giovane Haaland) ha raccontato anche la gioia per la vittoria del premio FIFA The Best dopo la delusione per il mancato Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Ci ho pensato a lungo nell’ultimo periodo e sono arrivato alla conclusione che il premio FIFA The Best è più importante del Pallone d’Oro. Per il secondo votano solo giornalisti e non c’è grande chiarezza, mentre il primo viene assegnato da professionisti e giornalisti. Sono orgoglioso di aver vinto il premio The Best perché so bene quanto ho dovuto lavorare per arrivare fin qui. Quanto accaduto col Pallone d’Oro non mi ha influenzato, mi sono accorto che nel calcio anche la politica gioca un ruolo importante a volte”.