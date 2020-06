Lewandowski: “Il mio segreto? L’alimentazione. Nei giorni delle partite non mangio carne”

Robert Lewandowski ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football. Di seguito alcune sue dichiarazioni in merito all’alimentazione che il polacco segue in modo rigoroso.

“Non mangio carne nei giorni delle partite. È troppo pesante per il mio corpo, quindi mangio cibi più leggeri. Il pasto che mangio dipende da diversi fattori, come le ore di gioco e il luogo. Mangiare pasta o riso ti dà energia in un breve periodo di tempo, ma a lungo termine, il tuo corpo non ne ricava nulla. Se apportiamo questi adattamenti una volta che non avrà alcun effetto, ma a lungo termine e tutti insieme, questi piccoli dettagli portano benefici”.

Foto: Twitter ufficiale Champions