Lewandowski: “Il Barcellona mi ha voluto molto di più rispetto al Real in passato”

Durante l’intervista concessa a Kwartalnik Sportowy, il centravanti del Barcellona, Robert Lewandowski, è tornato a parlare del suo passaggio in blaugrana: “Quando ho visto quanto erano determinati a prendermi, ho capito che stavolta l’affare era molto più reale di qualsiasi mio precedente accostamento al Real Madrid. Questo trasferimento mi aiuterà a stare bene nei prossimi anni, in Germania sembrava che ogni stagione potesse essere l’ultima. Vivere in Spagna e giocare in Liga è sempre stato un mio sogno”.

Foto: Instagram Barcellona