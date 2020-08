Lewandowski: “Il Barcellona è pericoloso. Con il Chelsea abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti”

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, dopo la vittoria ai danni del Chelsea, ha parlato della prossima gara dei bavaresi in Champions League che sfideranno il Barcellona. Queste le parole dell’attaccante polacco: “Champions? La cosa più importante adesso, è che abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti. Sapevamo che dovevamo trovare subito il nostro ritmo e abbiamo fatto molto bene. Anche per il resto del torneo, dobbiamo giocare bene come squadra. Barcellona? E’ una squadra sempre pericolosa, dovremo dimostrare la nostra qualità.”

Foto: profilo twitter Champions