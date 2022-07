Lewandowski: “Giocare in Spagna è sempre stato un mio sogno”

Intervenuto ai microfoni della Bild, il nuovo centravanti del Barcellona, Robert Lewandowski, è tornato a parlare del suo approdo in Spagna: “Non volevo aver rimpianti in carriera: giocare in Spagna è sempre stato un mio sogno e credo che questo fosse il momento giusto”.

Foto: Instagram Barcellona