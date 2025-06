Lewandowski: “Futuro? Sto ancora bene, deciderò cosa fare dopo la prossima stagione”

02/06/2025 | 09:47:43

Intervistato da El Mundo Deportivo, Robert Lewandowski ha commentato la stagione del Barcellona: “Penso che sia stata una stagione quasi perfetta. Abbiamo vinto il campionato, la coppa, la supercoppa e siamo arrivati ​​in semifinale di Champions League, arrivando molto vicini alla finale. Ma questo è il calcio. Tuttavia, penso che dovremmo essere molto felici non solo per aver vinto i titoli, ma anche per come abbiamo giocato”. Sul futuro: “Penso di avere abbastanza tempo per decidere cosa voglio fare dopo la prossima stagione. Posso giocare allo stesso livello della scorsa stagione, ma il calcio è questo”.

Foto: x Barcellona