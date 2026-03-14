Lewandowski: “Futuro? Non ho molto da dire, l’obiettivo è fare il maggior numero di gol o assist”

14/03/2026 | 13:30:46

Intervistato da “Sportweek”, Robert Lewandowski, centravanti classe 1988 della nazionale polacca, in scadenza di contratto a fine stagione con il Barcellona, ha parlato del suo futuro.

Queste le sue parole: “Sul mio futuro sinceramente oggi non c’è niente da dire, sono sincero. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, goal e titoli. Poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità”.

Foto: sito Barcellona