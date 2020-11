Lewandowski: “Futuro? Il contratto scade nel 2023, ho ancora tempo per pensarci”

Lewandowski, intervistato da Associated Press, ha parlato della nomina al Globe Soccer Awards 2020 con la premiazione che si terrà il prossimo 27 dicembre a Dubai. Queste le parole dell’attaccante del Bayern Monaco: “E’ un premio speciale se guardiamo a quello che abbiamo fatto. Abbiamo vinto tutto. Pallone d’oro? Non importa, questo premio mi renderebbe orgoglioso. Futuro? Il mio contratto scade nel 2023, non penso mai a cosa succederà dopo. Ho ancora tempo per pensarci, l’unica cosa è che continuerò a giocare a lungo.”

Foto: Twitter uff Champions