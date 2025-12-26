Lewandowski: “Futuro al Barcellona? Non è questione di soldi, dipende dalla volontà del club”
26/12/2025 | 23:30:39
Lewandowski ha parlato del suo futuro al Barcellona, le parole del centravanti al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube: “Non parlo con l’allenatore di possibili interessi di altri club. Né si tratta di ridurre il mio stipendio della metà. La decisione dipenderà da ciò che vorrà il club. Non parlo con l’allenatore di possibili interessi di altri club. Né si tratta di ridurre il mio stipendio della metà. La decisione dipenderà da ciò che vorrà il club e da ciò che io riterrò migliore”.
Foto: x barcellona