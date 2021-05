Lewandowski: “Europeo? Superata la fase a gironi può succedere di tutto. Dobbiamo crederci”

Direttamente dal ritiro della Polonia, Robert Lewandowski ha parlato in conferenza stampa sul prossimo Europeo: “Dobbiamo crederci, possiamo lottare per vincere. Superata la fase a gironi, come a Euro 2016, ogni partita può cambiare la prospettiva dell’intero torneo e darci la necessaria fiducia per lottare per i massimi obiettivi. Segnare in un grande torneo sarebbe bello, ma è più importante la squadra. Quel che provo io e i miei sogni non contano quanto i successi della squadra. La cosa più importante è il bene della squadra“. La Polonia è inserita nel girone dell’Europeo insieme a Spagna, Slovacchia e Svezia.

Foto: Twitter ufficiale Bayern