Lewandowski e la fascia da capitano con i colori dell’Ucraina: “Situazione inaccettabile per il mondo intero”

Nella partita vinta sul campo dell’Eintracht Francoforte Robert Lewandowski ha deciso di scendere in campo con una fascia da capitano con la bandiera ucraina per mandare un segnale in favore di tutto il paese e del suo popolo: “Questa mattina ho deciso di indossare la fascia ucraina perché quello che sta succedendo in Ucraina in questo momento è inaccettabile per il mondo intero. Dobbiamo tutti sostenere l’Ucraina. Non pensavo potesse succedere una cosa del genere. Fa male“, le parole raccolte da Sky Deutschland nel dopo gara.

Foto: Twitter Champions League