Robert Lewandowski non ha avuto un inizio facile di stagione, malgrado il gol contro il Villarreal. Il bomber del Barcellona, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Eleven Sports, ha fatto chiaramente il suo disappunto verso gli arbitri della Liga: “Il campionato non è abbastanza attraente e non c’è nemmeno un gioco offensivo. Gli arbitri lo stanno uccidendo”

Foto: Twitter ufficiale Barcellona