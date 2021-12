Lewandowski dice no al mondiale biennale: “Abbiamo tante partite, per mostrare qualcosa di speciale serve riposo”

L’attaccante del Bayern Monaco e della nazionale polacca Robert Lewandowski, candidato numero uno per vincere il Globe Soccer, si è schierato contro il mondiale biennale. Ecco le sue parole: “Non sono un fan. Abbiamo tante partite ogni anno, abbiamo tante settimane dure, nella preparazione delle competizioni. Se vuoi far vedere qualcosa di speciale, devi riposarti e non solo in estate. Se vuoi giocare un Mondiale ogni due anni, il tempo di una carriera di un giocatore si accorcerà: è impossibile per il fisico tenere delle performance così alte. Dobbiamo riposarci per performare al meglio”. FOTO: Twitter Champions League