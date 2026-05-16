Lewandowski dice addio al Barcellona: “E’ arrivato il momento di voltare pagina”

16/05/2026 | 13:26:36

Lewandowski saluta il Barcellona, l’annuncio sui social: “Dopo quattro anni ricchi di sfide e di duro lavoro, è arrivato il momento di voltare pagina. Me ne vado con la sensazione di aver compiuto la missione. 4 stagioni, 3 campionati. Non dimenticherò mai l’affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto nel mondo. Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il cammino in questi splendidi quattro anni. Un ringraziamento speciale al Presidente Laporta”.

Foto: x barcellona