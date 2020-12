Lewandowski: “Del Piero e Baggio tra i miei idoli d’infanzia. E quel colloquio con Ferguson…”

Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, è stato intervistato da France Football. L’attaccante della Nazionale polacca è stato premiato giovedì scorso dalla Fifa come miglior calciatore del 2020. Queste le parole di Lewandowski al periodico francese: “Cristiano Ronaldo e Messi al mio livello? Se si prendono i numeri di quest’anno e anche quelli precedenti, penso di essere abbastanza bravo in termini di prestazioni e gol segnati. Non essendo allo stesso tavolo di Messi e CR7, penso di poterli invitare a mangiare al mio. I miei idoli di infanzia? Quelli che ho ammirato erano Alessandro Del Piero e Thierry Henry, anche Roberto Baggio, che ho visto giocare giovanissimo. Ma ciò che più mi ha fatto sognare sono stati i grandi stadi e le loro ambientazioni. Dopo il mio secondo anno a Dortmund, ho avuto una conversazione con Sir Alex Ferguson che mi voleva a Manchester. Era molto interessato e posso anche dire che era pronto. Ma il Dortmund non voleva lasciarmi andare. Non mi ha infastidito più di così perché le cose andavano bene con il Borussia”.

Foto: sito ufficiale Uefa