Lewandowski crede nella Germania: “Arriverà sicuramente in semifinale”

Durante l’intervista rilasciata a Kicker, Robert Lewandowski, ha così parlato della Germania guidata da Flick, suo ex allenatore ai tempi del Bayern Monaco: “La Germania ha un buon mix di giocatori esperti e giovani. L’ho vista in forma, per me può sicuramente arrivare alle semifinali. E, se sei in semifinale, può succedere di tutto. La Nazionale tedesca sarà pericolosa, Hansi Flick è un grande allenatore e con lui può arrivare lontano in questo Mondiale”.

Foto: Twitter Germania