Lewandowski: “Coutinho ci darà imprevedibilità. Perisic? Farà bene qui perché…”

Robert Lewandowski, attaccante e leader del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Bild: “Coutinho ci darà imprevedibilità: la sua capacità nell’ultimo passaggio è assurda. Può essere la chiave per vincere partite importanti, soprattutto quando giocheremo in Champions League. La sua presenza ci renderà più pericolosi, e poi sa giocare sia da numero dieci che esterno, se necessario anche a destra. Abbiamo molte più opzioni adesso. Perisic? Può rivelarsi una grande sorpresa con noi, ne sono sicuro. Qui farà bene perché è abile a giocare su entrambe le fasce e dispone di un ottimo dribbling. Può aiutarci immediatamente e spingere anche altri giocatori a fare bene. La lotta al titolo? Il Borussia Dortmund ha completato tanti colpi, e hanno messo su una grande squadra. Ma la questione è capire la qualità, non la quantità. E una cosa certa c’è: la nostra per adesso è superiore”.

Foto: L’Equipe