Lewandowski confessa: “Sono ossessionato dal gol”

Nel 6-0 del Bayern Monaco contro la Stella Rossa, Robert Lewandowski si è reso protagonista con un poker da record. Ben 4 gol in 14 minuti e 31 secondi, nessun giocatore nella storia della Champions League c’era mai riuscito. Ventisette gol in 20 partite totali nel 2019/20, 51 tra Bayern e nazionale polacca nel 2019. Numeri straordinari. A scherzarci su è lo stesso giocatore che sul proprio profilo Twitter ha voluto ironizzare le marcature confessando: “Lo devo ammettere… Sono ossessionato dal gol”.

I have to confess….I am addicted to scoring goals 😁⚽⚽⚽⚽ @FCBayern

— Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019