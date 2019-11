Lewandowski confessa: “Ecco il difensore più forte che abbia mai incontrato”

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nel corso della sua carriera si è battagliato contro i difensori più importanti del mondo. In un’intervista rilasciata per Goal.com ha rivelato il nome del giocatore più difficile da affrontare: “L’avversario più duro? Ci sono molti buoni difensori, ma è sempre stato bello avere duelli contro Sergio Ramos.” Ha aggiunto: “Sono sempre stato felice di poter competere con lui”. I due si sono affrontati per la prima volta in Champions League nella stagione 2012-13. Il polacco era ancora un giocatore del Borussia Dortmund e i gialloneri vinsero per 2 a 1 grazie anche alla rete dello stesso attaccante.

Foto: Twitter ufficiale Champions League