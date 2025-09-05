Lewandowski: “Finlandia? Sono pronto per giocare. Un onore essere il capitano”

05/09/2025 | 14:15:24

L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa polacca. Le parole del bomber blaugrana: “Se sono pronto per la prossima gara? Sì, senza dubbio. Non abbiamo un’altra partita tra due giorni, quindi la situazione è diversa. Credo di essere pronto per giocare in casa contro la Finlandia”. Sull’indossare la fascia di capitano: “La questione della fascia è stata molto enfatizzata. Essere capitano è un motivo di orgoglio, ma non è mai stato un problema e non lo sarà mai in questa nazionale. Ne abbiamo parlato all’interno della squadra e non è mai stato un problema. Per me, l’importante è concentrarsi su come gioca la Nazionale, cosa facciamo bene e cosa dobbiamo migliorare. Essere capitano è un grande onore, ma non va esagerato”. In vista della sfida alla Finlandia: “I tifosi, senza dubbio, ci sosterranno. Dobbiamo controllare meglio il pallone, vincere i secondi palloni e non permettere ai finlandesi di colpirci in contropiede. Dobbiamo analizzare cosa possiamo migliorare in fase offensiva. Forse ci sarà meno spazio, ma dobbiamo sfruttare ogni opportunità di segnare”.

Foto: Instagram Lewandowski