Lewandowski chiama Messi: “Spero che venga al Barcellona. Con lui è molto più facile giocare”

Il calciatore polacco a Marca ha riservato una serie di parole al miele verso Leo Messi ed un suo eventuale ritorno a Barcellona: “Dobbiamo aspettare per vedere se Leo Messi può venire al Barcellona. Spero che venga, forse tra un paio di giorni potremo sapere più cose e avere informazioni più concrete. So che sarebbe molto facile giocare con lui perché Leo può giocare quasi in ogni posizione in ogni momento della partita”.

Sul futuro: “Vedo bene il futuro, mi piace essere parte del cambiamento che il Barcellona sta attraversando. Quello che è successo in Champions League è stata una grande delusione, ma in campionato abbiamo fatto molto bene. Nella prossima stagione entrambe le cose possono andare molto bene”.

Foto: lewandowski twitter barcellona