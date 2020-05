Lewandowski benedice Sané: “E’ incredibile. Potrebbe portarci qualcosa di nuovo”

Robert Lewandowski, attaccante polacco del Bayern Monaco, ha voluto commentare i rumors in merito all’imminente arrivo di Leroy Sané nel club bavarese: “Sané? So che ci sono molte speculazioni e posso solo dire di lui che è un giocatore pazzesco con abilità incredibili. Tutti quelli che l’hanno visto, non solo in Premier League e Champions League, ma anche prima, quando era in Bundesliga con Schalke 04, hanno visto molta qualità e molte abilità. Mi sembra più che evidente che possa aiutarci a portarci qualcosa di nuovo, soprattutto in fase offensiva.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League