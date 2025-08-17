Barcellona, buone notizie per Flick: Lewandowski parzialmente in gruppo

17/08/2025 | 15:40:14

Dopo la vittoria maturata per 3-0 ai danni del Maiorca, il Barcellona di Hansi Flick è tornato ad allenarsi in campo. Arrivao ottime notizie dall’infermeria blaugrana: Robert Lewandowski è tornato a svolgere attività fisiche e sportive parzialmente in gruppo. Dopo le noie muscolari che lo avevano costretto a saltare il Trofeo Gamper, l’ex attaccante del Bayern Monaco vede meno distante il rientro sui campi de LaLiga. La squadra di Flick inizierà a preparare la sfida di sabato contro il Levante e potrebbe contare su una pedina in più nel reparto offensivo. Ovviamente, l’intento del club catalano è quello di evitare possibili ricadute. Per questo motivo, la parola d’ordine per Lewandowski sarà “cautela”.

Foto: X Barcellona