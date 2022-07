Lewandowski al Barcellona, le reazioni dei tifosi catalani

Lewandowski al Barcellona, ormai ci siamo. Dopo il via libera arrivato nella notte, l’attaccante polacco è pronto a vestirsi di blaugrana e coronare il suo sogno. Le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi anni. Tutto è pronto per il LewaDay. L’attaccante secondo quanto riporta AS, volerà negli States per seguire la preparazione col Xavi e il suo staff. Inutile dire l’importanza che questo colpo ha, i tifosi del Barca sono letteralmente impazziti e hanno invaso i profili social del club e del calciatore con emoticon che rimandano ai colori del club, il blu e il rosso. Il colpo Lewandowski, dopo quello di Kessie e Christensen, alza ulteriormente l’asticella e le aspettative sul club di Xavi.

Foto: Twitter Bayern