Lewandowski al Barcellona: ci siamo! Una lunga rincorsa dal 17 marzo

Robert Lewandowski è pronto per il Barcellona. Finalmente. Il via libera del Bayern è in arrivo, operazione ormai in dirittura, con i bonus potrebbe arrivare a 50 milioni. Una lunga cavalcata per un trasferimento sensazionale. Un’operazione svelata in assoluta esclusiva da Gianluigi Longari per Sportitalia addirittura il 17 marzo, quando mai il nome del polacco era stato accostato al club blaugrana. Ora siamo ai dettagli.

Foto: twitter Champions