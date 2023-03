Levy spiega: “Addio di Conte? Ci restano 10 partite, vogliamo la Champions”

La sfuriata contro il Southampton è stato l’ultimo atto dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Infatti, negli scorsi minuti è arrivata l’ufficialità della separazione col tecnico italiano. Nel comunicato del Tottenham viene spiegato anche il motivo della decisione, direttamente dal presidente Daniel Levy: “Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo unirci tutti. Tutti devono farsi garantire il massimo per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham