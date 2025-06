Levy (pres. Tottenham): “Esonero Postecoglu? Gli sono molto grato, ma un trofeo non basta”

17/06/2025 | 21:45:39

Il licenziamento di Ange Postecoglou da parte del Tottenham, su scelta diretta del presidente Daniel Levy. Durante l’intervista concessa a Sky Sport UK, ne ha così parlato: “Abbiamo vinto un trofeo europeo, ma non basta. È quello che non abbiamo fatto a essere più importante. Dobbiamo vincere il campionato. Vogliamo vincere la Premier League. Vogliamo vincere la Champions League. Vogliamo vincere”, ha esordito nell’intervista a Sky Sports UK.

Poi ha proseguito: “Sono molto grato ad Ange. Non rimpiango di averlo nominato. Nella sua prima stagione siamo arrivati quinti e nella seconda siamo stati al settimo cielo per aver vinto un trofeo. Ma dobbiamo competere in tutte le competizioni e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento. Ho un ottimo rapporto con lui. Gli ho detto che farà sempre parte della nostra storia. Lui e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti”.

Foto: Twitter Tottenham