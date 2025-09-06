Tottenham, il post Levy (ex presidente) sarà Charrington: la nuova struttura degli Spurs
06/09/2025 | 11:05:09
Peter Charrington, fidato confidente della famiglia Lewis, avrà il compito di supervisionare il Tottenham. Ma il nuovo presidente non esecutivo non ricoprirà lo stesso ruolo di Daniel Levy. Al contrario, gli Spurs passeranno a una struttura aziendale più classica. Charrington si trovava già nel consiglio degli Spurs, ed ora assumerà un nuovo ruolo con l’obiettivo di guidare il club verso il successo sportivo a lungo termine.
Foto: X Tottenham