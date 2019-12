L’Everton annuncia: “Ferguson in panchina anche contro l’Arsenal”. Ancelotti atteso a Goodison Park

Attraverso una nota ufficiale, l’Everton ha comunicato che nella sfida di sabato contro l’Arsenal siederà in panchina ancora Duncan Ferguson: “Ferguson – si legge nella nota – sarà assistito da John Ebbrell e Francis Jeffers e dall’allenatore dei portieri Alan Kelly”. Solo successivamente, dunque, toccherà a Carlo Ancelotti, atteso proprio nella giornata di sabato a Goodison Park per seguire dal vivo la sfida dei Toffees contro l’Arsenal, come riferiscono i principali tabloid britannici.

https://twitter.com/Everton/status/1207692089431121923

