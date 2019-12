Leverkusen-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera si conclude il girone eliminatorio per la Juve di Maurizio Sarri che è già qualificata agli ottavi di finale da prima in classifica. Alla BayArena, dunque, il risultato interessa solo al Leverkusen, che deve vincere e sperare che l’Atletico non faccia altrettanto in casa con la Lokomotiv. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Bosz manderà in campo la formazione migliore, mentre Sarri darà spazio a chi fin qui ha giocato di meno. Tra i pali ci sarà Buffon, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta da Danilo, Demiral (in vantaggio su Bonucci), Rugani e De Sciglio. Pjanic sarà regolarmente in cabina di regia perché in campionato è squalificato, ai suoi lati Matuidi e Cuadrado che potrebbe quindi giocare da mezzala viste le numerose assenze (Rabiot dovrebbe partire dalla panchina). In avanti, Bernardeschi agirà da trequartista alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain, con Dybala pronto a subentrare.

Bayer Leverkusen-Juventus, le probabili formazioni:

Leverkusen (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey. All. Bosz

Juve (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral (Bonucci), Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus