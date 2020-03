L’Europeo slitta al 2021, ecco l’annuncio della UEFA: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio

Ora è anche ufficiale: Euro 2020 slitta di un anno. A darne l’annuncio la UEFA, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua competizione di punta riservata alle nazionali – UEFA EURO 2020 – che si doveva giocare a giugno e luglio di quest’anno. La priorità è tutelare la salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco del calcio ed evitare di esercitare inutili pressioni sui servizi pubblici nazionali coinvolti nell’organizzazione delle partite. Lo spostamento inoltre aiuterà a completare tutte le competizioni nazionali attualmente sospese a causa dell’emergenza COVID-19.

Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e nazionali sia maschili che femminili sono state sospese fino a nuova comunicazione. Le partite degli spareggi di UEFA EURO 2020 e le amichevoli internazionali previste per la fine di marzo, verranno giocate nella finestra di inizio giugno riservata alle nazionali, fatto naturalmente salvo un eventuale riesame della situazione.

É stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti di campionati e club per esaminare soluzioni di calendario che possano consentire il completamento della stagione in corso e di qualsiasi altra conseguenza delle decisioni prese oggi.

Le decisioni, prese dal Comitato Esecutivo UEFA hanno fatto seguito agli incontri in videoconferenza tenutisi oggi con i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni nazionali associate, nonché con i rappresentanti dell’Associazione Europea dei Club, delle Leghe Europee e della FIFPro Europa, convocati dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin, per trovare un piano congiunto per fare fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus in tutto il continente”. La data di inizio degli Europei è fissata per l’11 giugno 2021 con la partita inaugurale, mentre la finalissima si svolgerà a Wembley l’11 luglio 2021.

