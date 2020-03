L’Europeo slitta al 2021: c’è già l’annuncio della Norvegia

Mattinata di videoconferenze a Nyon, dove i vertici dell’UEFA si sono confrontati con i rappresentanti di club, leghe e Federazioni Europee. In questi minuti, sarebbe in corso proprio un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle maggiori 55 federazioni del continente per decidere le sorti dell’Europeo in programma questa estate. La decisione sembrerebbe quella di posticipare il torneo al 2021, come conferma anche la Federcalcio norvegese che, sul proprio sito ufficiale, ha già annunciato: “I campionati europei sono rinviati al 2021. Le date del campionato di calcio maschile della prossima estate saranno l’11 giugno – 11 luglio. La UEFA sta svolgendo un incontro digitale con tutti i paesi membri.”

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Link: profilo Twitter ufficiale Norges Footballfrbund

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Euro 2020