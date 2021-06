L’Europeo per confermarsi: occasione Donnarumma, il portiere non dovrà pensare alle voci di mercato

L’esordio nel palcoscenico europeo, per la prima volta, Gigio Donnarumma parteciperà ad una competizione così prestigiosa con la maglia dell’Italia. L’Europeo è un’occasione per confermare, a tutti (qualora ce ne fosse bisogno), le sue immense qualità. Dopo una stagione positiva con il Milan, conclusa con la qualificazione in Champions, adesso Gigio dovrà pensare solo alla Nazionale italiana. Non si farà distrarre dalle voci di mercato, visto che il suo agente Raiola già da tempo è a lavoro per trovargli la giusta collocazione per il futuro con il Psg in vantaggio su tutte. Adesso concentrazione massima sull’Europeo.

FOTO: Zimbio