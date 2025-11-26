Letsch (all. Salisburgo): “Giochiamo contro una squadra forte. Dovremo dare il 100% per passare il turno”

26/11/2025 | 17:45:59

Il tecnico del Red Bull Salisburgo, Thomas Letsch, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Giochiamo contro una squadra forte, che ha vinto la Coppa Italia. Sono ben organizzati a livello difensivo, sono compatti e fanno parte di una delle squadre più complesse della Serie A. Dovremo essere coraggiosi e fare punti per muovere la nostra posizione di classifica. Se la nostra maggiore esperienza europea potrà essere un vantaggio? A mio avviso, nonostante la nostra esperienza, il Bologna è favorito. In passato abbiamo dimostrato di poter dire la nostra nelle competizioni internazionali, ma oggi lo status è diverso: abbiamo perso con Lione e Porto. Dovremo dare il 100% per avere un’occasione di passare il turno. Non è una finale ma quella di domani è un’occasione importante per dimostrare il nostro valore in campo internazionale”.

Foto: Wikipedia