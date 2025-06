L’eterno Ronaldo e Conceicao. Il Portogallo ribalta le Germania (2-1) e va in finale di Nations League

04/06/2025 | 23:08:03

Il Portogallo è la prima finalista della Uefa Nations League. La compagine di Martinez vince in rimonta in casa della Germania. Un successo per 2-1 in rimonta all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Germania in vantaggio al 48′ con la stella Wirtz. Pareggia il Portogallo con Francisco Conceicao, la scorsa stagione alla Juventus. Grandissimo gol per l’esterno offensivo. La rete della vittoria arriva al 68′ con l’eterno Cristiano Ronaldo.

Germania che avanza in finale e sfiderà la vincente di Spagna e Francia a Stoccarda.

Foto: Instagram Portogallo