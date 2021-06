L’eterna lotta tra Brasile e Argentina, questa sera Messi dovrà rispondere a Neymar

Oltre l’Europeo, ieri sera è cominciata anche la Copa America con la partita d’esordio del Brasile che ha battuto 3-0 il Venezuela, in gol anche Neymar su rigore. Questa sera toccherà all’Argentina di Lionel Messi, l’altra grande favorita del torneo che però non vince da troppo tempo. Ma il fascino di questa competizione è la lotta stessa tra due squadre, o meglio due Nazioni, due popoli. Ma non bisogna dimenticare possibili outsider come il Cile, la Colombia e il solito Uruguay. In attesa di vedere come finirà questa lotta non ci resta che goderci lo spettacolo della Copa America.

Foto: Twitter Argentina