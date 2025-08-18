L’estate di Sarri tra salite e risalite, l’intermediario inutile e abbonamenti a scatola chiusa

18/08/2025 | 18:09:18

Tutti si stanno rinforzando, la Lazio non può. All’interno di un’estate surreale, vissuta in apnea, tra salite e risalite. Maurizio Sarri sa di avere un compito difficile, difficilissimo, ma non si tira indietro. La Lazio non può prendere neanche uno svincolato (ma per il momento Lorenzo Insigne resta aggrappato…), eppure la gente biancoceleste ha regalato, mettendo mano al portafoglio, un incredibile attestato di passione: 28.400 l’ultimo dato abbonamenti a scatola chiusa, senza lo straccio di un’emozione di mercato, ben oltre i facili bla-bla. I fatti e non le parole di una tifoseria che ha sopportato un’estate senza emozioni. Sarri sa che, quando il pallone rotolerà per davvero, questi discorsi non suoneranno come un alibi perché conteranno soltanto i risultati. Assurda conseguenza di una scelta comunque convinta e confermata, non c’era bisogno di intermediari immobili – ogni riferimento a Paolo Busardò non è puramente casuale – per andare alla Lazio. Sarri ci sarebbe riuscito da solo, come ha fatto con convinzione, dopo settimane e settimane di chiacchiere e vuoto pneumatico. Della serie: meglio soli che male accompagnati…

FOTO: X Lazio