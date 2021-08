L’esordio di Messi al PSG è stato l’evento più seguito ieri sera in Spagna

Messi ha lasciato il Barcellona per approdare al PSG, ma in Spagna e in particolare in Catalogna non dimenticano la Pulce numero 10.

Infatti, come riporta Telecinco, sono stati pubblicati i dati dello share della serata di ieri in Spagna e la partita tra Reims e PSG ha avuto uno share quasi del 20%, risultando l’evento più seguito in Spagna in serata. Più anche delle gare stesse delle principali squadre della Liga.

Foto: Facebook PSG