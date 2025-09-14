L’esordio di Donnarumma e il 7° gol di Foden allo United: Manchester City avanti all’intervallo

14/09/2025 | 18:26:16

Una rete di Phil Foden al 18′, la 7ª nei derby di Manchester, decide momentaneamente il match dell’Etihad tra City e United. Nella gara di esordio con la maglia dei Citizens, l’ex portiere del PSG, Gigio Donnarumma, ha effettuato una sola parata nei primi 45′, respingendo il pallone di pugno in due occasioni. Nel corso della prima frazione di gioco, l’estremo difensore italiano ha eseguito 7 passaggi precisi su 11 (64%). Nel pre-partita – un dettaglio interessante – Donnarumma ha provato con particolare attenzione le situazioni di blocco sulle uscite da calcio d’angolo, poiché su corner, in Premier, vengono sanzionate poco le cariche sul portiere.

Foto: Instagram Manchester City