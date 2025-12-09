Lesione per Isaksen: il comunicato della Lazio

09/12/2025 | 20:13:24

Gustav Isaksen costretto a fermarsi dopo l’infortunio durante Lazio-Bologna di domenica scorsa. Questo il comunicato: “Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: sito Lazio