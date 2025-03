Lesione al tendine: Dybala ne avrà per circa un mese. Stop anche per Rensch

La Roma perde Dybala per un periodo di almeno tre o quattro settimane. Gli esami strumentali hanno confermato che l’attaccante argentino, uscito per infortunio durante la gara di ieri contro il Cagliari, ha riportato una lesione del tendine. Salterà sicuramente Roma-Juventus e il derby con la Lazio. Stop anche per Rensch che ne avrà per circa tre settimane, anche per lui lesione all’adduttore.

Foto: Instagram Roma