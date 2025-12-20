Lesione al bicipite femorale: Diao salta la Coppa d’Africa

20/12/2025 | 13:03:06

Il Como perde ancora Assene Diao e di conseguenza anche il Senegal per l’imminente Coppa d’Africa. LA FSF ha infatti reso noto che Diao si è sottoposto ieri a esami medici che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. L’attaccante è reduce da un periodo difficile, diversi infortuni anche condizionato il suo rendimento. Adesso la non piacevole conferma che Diao dovrà saltare un evento così prestigioso come quello che si svolgerà in Marocco.

Foto: sito Como