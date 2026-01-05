Lescano, la Salernitana ci riprova con forza. E c’è concorrenza

05/01/2026 | 11:46:49

Facundo Lescano stavolta può lasciare l’Avellino. E dopo il tentativo che vi avevamo raccontato a sorpresa lo scorso 26 agosto adesso la Salernitana ha intenzione di riprovarci. Nei giorni scorsi Lescano aveva avuto qualche proposta dal Sudamerica che in questo momento non intende prendere in considerazione. La Salernitana ha già mosso i primi passi, c’è anche il Brescia sulla tracce di Lescano e l’Avellino non vuole fare sconti.

Foto: x Avellino