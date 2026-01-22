Lescano alla Salernitana: nessuna sorpresa, una rincorsa nata due settimane fa

22/01/2026 | 20:39:16

Facendo Lescano alla Salernitana è una sorpresa solo per chi non ha seguito le evoluzioni nelle ultime due settimane. Esattamente il 5 gennaio, avevamo titolato “la Salernitana ci riprova con forza” dopo quanto era accaduto negli ultimi giorni di agosto con l’Avellino che aveva respinto la proposta del club granata. Sarebbe bastato metterci un po’ di attenzione e seguire, malgrado le smentite d del direttore sportivo che giustamente voleva spegnere. L’Union Brescia (che sta per definire Crespi, sempre dall’Avellino ma di proprietà della Lazio) ci ha provato, ma quando la Salernitana ha deciso di accelerare con due anni e mezzo di contratto ha vinto la volata per Lescano.