L’errore di Stamford Bridge è fatale per Salisbury: escluso da Liverpool-Arsenal

31/08/2025 | 16:10:12

Michael Salisbury, VAR di Chelsea–Fulham è stato escluso dal match tra Liverpool e Arsenal, a seguito della decisione della PGMOL (Professional Game Match Officials Limited). L’ente responsabile dell’arbitraggio nelle partite del calcio professionistico inglese ha riconosciuto l’errore nell’annullamento del gol iniziale del Fulham a Stamford Bridge. La rete di Josh King, annullata dopo una lunga revisione, per la PGMOL non rappresentava un chiaro ed evidente errore, tale da richiedere un intervento. Ragion per cui, Michael Salisbury, il VAR è stato escluso dai suoi incarichi prima del match di Anfield. Chris Kavanagh sarà l’arbitro in campo per il match tra Liverpool e Arsenal, mentre Brooks sarà il VAR.

Foto: X Premier