Leris: “I nuovi arrivati daranno una mano al Pisa. Mi è dispiaciuto vedere la promozione da fuori”

04/09/2025 | 22:10:16

Mehdi Leris si è presentato in conferenza stampa da giocatore del Pisa: “Ho passato un lungo periodo fuori dal campo, durante il quale purtroppo non ho potuto aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Non vedevo l’ora di rientrare, ora sto bene, non penso più al passato. Non ho avuto uno stop di qualche mese, ma di un anno: dunque mi mancherà ancora un po’ di condizione fisica e mi servirà tempo. Ma siamo pronti. Un calciatore non può permettersi vacanze, mi sono allenato ogni giorno con tante sedute di fisioterapia, allenamenti per tornare il prima possibile. È stato frustrante vedere il tutto da fuori, con i miei che sono andati così bene. Vedere giocatori come Cuadrado, Nzola, Aebischer e Albiol lavorare ogni giorno può permettere ai giovani soprattutto di avere aiuti in più”.

FOTO: Sito Pisa