Leris a D’Ambrosio: “Mi scuso, non volevo farti male”. La risposta: “Grazie, tornerò presto”

Le scuse e la pace al tempo dei social. Dopo lo scontro di ieri in campo, che ha causato uno stop abbastanza lungo per Danilo D’Ambrosio (si parla di 5 settimane di stop), il giocatore della Sampdoria, Leris, ha scritto all’interista su Insragram, chiedendo scusa.

“Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo, spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo”.

Immediata la risposta di D’Ambrosio: “Sono cose che purtroppo capitano… Grazie per il messaggio, tornerò presto”.

Foto Instagram