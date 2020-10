Positivo al covid-19 negli scorsi giorni, Lukas Lerager attraverso instagram ha voluto salutare i tifosi del Genoa parlando della sua condizione. Questo il suo commento: “Mi sento di nuovo bene. In questo momento mi manca tantissimo il calcio, non vedo l’ora di tornare in campo, il prima possibile, con i ragazzi”.

https://www.instagram.com/p/CGIRdvklFbw/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: twitter Genoa